Tellijale

Siseneme – enne ikka müts maha, mingisugune austus peab maja ja pererahva vastu olema. Avaneb vaade – veel on ­pooled read tühjad. Yes! Jõudsime, ei peagi posti tagant esinejaid piiluma. Hetk hiljem varises põrmu meie rõõm: praktiliselt kõik read, kohad, kust oleks võimalus olnud ­midagi lisaks kuulamisele näha, olid – ­RESERVEERITUD! Minu küsimusele vastas pileteid kontrolliv kauni rühiga pikemat kasvu daam, et kohad on reserveeritud ­LINNAVALITSUSELE. Ma oleks nagu puuga pähe saanud. Mida juttu? Mis linnavalitsus, mis reserveeritud, mis seosed, miks ja kuidas?