Vallajuhid soovivad, et alusetu süüdistamise pärast palutaks vabandust

Mõlemale pöördumise allkirjastanud vallajuhile valmistas meelehärmi, et kaks aastat tagasi kohalike omavalitsuste volikogude valimistel Väike-Maarja vallas valimisliidu Terve Vald esindajana opositsiooni jäänud Sven Kesler tegeleb endiselte nende mustamisega. Sellest tingituna leidsid nad, et Kesleril on viimaks aeg oma tegude eest vastutus võtta ja väljaütlemiste pärast vabandust paluda.