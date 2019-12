Haljala võib viimaks pikalt oodatud koolimaja saada

Haljalas on uuest koolist räägitud juba 2013. aastast. Veidi rohkem kui aasta tagasi tundus, et ehitusega on võimalik pihta hakata, kuid toonase eelprojekti põhjal osutus koolimaja valla jaoks liiga kulukaks. Eelmisel nädalal toimunud kavandikonkurss süütas aga lootuse, et uus koolimaja siiski lähiaastatel tuleb.