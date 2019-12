Jalgrattagurmaanid kogunevad Lehtsesse talikrossile

Jõuproovi rajameister ja üks korraldajatest Maario Silm kõneles, et talikrossile oodatakse võistlejaid kolmes "masinaklassis", milleks on fatbike, tavaline maastikuratas (MTB) ning tsüklokrossi ratas (CX). Sõidetakse praeguseks juba tähistatud kahe ja poole kilomeetrisel ringil. Ühisstardis sõidu kestuseks on üks tund.