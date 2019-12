Päästjad läksid appi avariisse sattunud Grossi Toidukaupade veokile

"See on seal väga ohtlik ja minu arvates vale kaldega kurv, ma olen seal ise ka hädas olnud," lausus Oleg Gross. "Lisaks oli seal varahommikul väga libe. Meie käruga kaubaauto läks niiöelda kääri ja käru furgoon väändus raamilt maha. Sündmuskohale tulnud päästjatel läks veel hullemini kui meie autol, loodan, et päästjad ikka paranevad."