Aasta lind on tuttpütt, aasta loom nahkhiir

Tuttpütt (Podiceps cristatus) on huvitava välimuse ja käitumisega veelind, kelle kohta on teadmised seni veel tagasihoidlikud. Siiski ei saa märkamata jätta tuttpüti omapärast varakevadist pulmamängu, mille jooksul vanalinnud graatsiliselt, nokad vastakuti, liiguvad, aeg-ajalt end vees püsti ajavad ja teineteisele veetaimi ulatavad.

Eestis on tuttpütt roostunud lahesoppide ja suuremate järvede tavaline haudelind. Kevadel saabuvad tuttpütid Eestisse aprillis kohe pärast jää sulamist, Lääne- ja Lõuna-Euroopas asuvatele talvitusaladele lahkuvad nad oktoobris. Ent kui jääolud võimaldavad, jääb vähesel arvul tuttpütte Eesti rannikule ka talvitama.

Selle aasta loom on nahkhiir.

Aasta looma nahkhiire liike on Eestis registreeritud 14. Tegu on väikeste lendavate imetajatega, kellel on öine eluviis.