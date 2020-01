Epp Mäe on seni ainsa Lääne-Viru sportlasena kindlustanud endale selleks aastaks olümpiapääsme.

Lääne-Viru maakonna eelmist spordiaastat meenutades võib öelda, et see pakkus kamaluga erinevaid läbielamisi. Jagus nii suuri kordaminekuid kui ka õnnetuid põrumisi. Nii nagu on elus ja spordis ikka kombeks.