Rakvere saluut maksis poole vähem kui mullu

Rahalises mõõtmes jäi tänavune tulevärk poole tagasihoidlikumaks kui mullune. Kui eelmisel aastal maksis Rakvere ilutulestik 12 000 eurot, siis tänavu 6400. Summa saadi kokku omavalitsuse, sponsorite ja tulevärgi korraldaja Pyrocom OÜ ühispanusena. Linna osa oli 2000 eurot, Pyrocom lubas esialgu panustada 1500 eurot, kuid sponsorite vähese huvi tõttu muutus nende osa suuremaks. “Meie soov oli, et sõu oleks inimestele nauditav, ja seepärast osutus meie panus suuremaks,” lausus ettevõtte müügijuht Anneli Uueküla. “Tahame, et meie tulevärk oleks ikka etendus, ja vaatamata raskustele tundub, et see õnnestus. Tagasiside on igal juhul positiivne.”