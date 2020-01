Tellijale

Üks mu poegadest kurtis jõulude ajal, et päkapikk käis küll lapse sussi juures, aga tema jalavarjud on hoolimata eri asukohast ja asendist hommikul jalgade ootel täiesti kommivabad. Sõber rääkis, et kirjutab küll igal aastal oma soovidest, aga jõulupuu alla jõudvas pakis on ikka ja alati sokke ja trussikuid ...