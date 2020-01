Repliik: kallis, kalli!

Kujutage ette, mis saab siis, kui annate oma teiselepoolele, olgu see siis mees või naine, käskluse “Kalli!”. Variante on ilmselt kümneid, et mitte öelda sadu. Reaktsioon sõltub väga paljudest teguritest. Suure tõenäosusega on sellise käskluse saaja esmalt sõnatu, et mitte öelda teovõimetu.