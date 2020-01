Juhtkiri: lubaduste taaskasutus

Kui palju aga mõtleme järjekordseid lubadusi andes, mis sai möödunud aasta lubadustest? Ehk läksid nood nii ruttu prügikasti, et prügiauto jõudis need juba jaanuaris minema vedada, sest mis kergelt antud, see ka kergelt võetud. Säästlikkus, mis lähtub inimese üldisest suhtumisest ja eluhoiakust, võiks kajastuda ka uusaastalubaduste andmises – otsigem üles oma eelmise aasta lubadused ja tuletagem meelde, milleks need mõeldud olid. Kui täitmiseks, siis pole uusi vaja. Taaskasutagem vanu, las uus aasta alata vanade lubadustega! Kui aga midagi oli lubatud niisama, moepärast, siis tuleks nüüd anda selliseid lubadusi, millel oleks ka väärtus, et neid saaks kasutada tuleval aastal ja edaspidigi. Taaskasutus võiks olla uue aasta märksõna.