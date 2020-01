Linna ehtivad jõulukaunistused kaovad järguti

Jõulukaunistuste mahavõtmist alustatakse L. Koidula tänava ringteelt, seejärel eemaldatakse need Keskväljakult.

Küll jääb mõneks ajaks linnaruumi kaunistama osa valguslahendusi. Nõnda saab veel imetleda rohelisi kuusekesi Pikal tänaval, valgustunnelit promenaadil, puudel olevaid kaunistusi Kastani ja linnumajakesi Parkali tänaval. Kaunitest paikadest on kujunenud nii linlaste kui ka linna külaliste seas populaarsed pildistamisobjektid.

Teisipäeval kella 19-ks kutsub aga Tarvanpää Selts kõiki rakverlasi Ausambamäe parki, et üheskoos tuleloitsu loitsudes põletada kodusid kaunistanud jõulukuused ja saata jõulud ära Tarvanpää tantsude saatel. Kuuski saab parki tuua juba alates laupäevast ja need tuleb paigutada vastavate infotahvlitega tähistatud alale. Üritus on tasuta.