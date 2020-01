Galerii: Ott Tänak ulatas Kadrina noorele talendile auhinna

Isa jälgedes rallist vaimustunud poja kohta ütles mees, et ta pole surunud teda selle alaga tegelema. "Ta on minu kõrvalt vaadanud ja see huvi on tekkinud," märkis Avo Vaher. Tema sõnutsi on tähtis, et väikeste sammudega on edasi liigutud. "Tähtis on mitte üle pingutada. Tundub, et praegu on suund õige," ütles isa.