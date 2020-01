Pagulaskeskustes viibib 48 inimest

Vao keskuses elas jaanuari alguse seisuga 33 inimest, neist 24 on rahvusvahelise kaitse taotlejad ja üheksa rahvusvahelise kaitse juba saanud.

Vao keskuses elab 13 last, viis naist ja 15 meest. Peresid elab keskuses neli. Vao keskuse elanikud on pärit kaheksast riigist. Kõige rohkem on elanikke Venemaalt, Süüriast ja Türgist.