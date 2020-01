Kolumn: maastumine

Maad on mitut moodi. On selline maa, mis on vaid nime poolest maa, sest tegelikult on see linnaserv. Sellist maad lahutab linnast metsatukk või põllulapp või kaks. Sinna jõudmine on suhteliselt lihtne, ühissõiduk või auto viivad kohale mõistliku ajaga. Töökoht on linnas, kool ja lasteaed on linnas, asjaajamine käib linnas.