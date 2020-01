Kolmekuningapäeva tähistatakse kohviku, balli ja kuuskede põletamisega

Rakvere kultuurikeskus korraldab järgmisel laupäeval, 11. jaanuaril kolmekuningaballi. “Kultuurikeskus on alati detsembris balli korraldanud, kuid seekord mõtlesime, et teeme seda jaanuaris, kuna detsembris on niigi palju sündmusi. Kõige suurem tähtpäev on kolmekuningapäev ja sellest lähtuvalt siis ka kolmekuningaball,” rääkis Rakvere kultuurikeskuse juhataja Eve Alte. Ball on piletitega ning tantsuks esinevad Kaire Vilgats ja Kunda Linnaorkester, keldrisaalis musitseerib prantslaslik ja poeetiline Lembe Lokk.