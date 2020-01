Pillimehed ootavad neljapäeval peole

Pillimeeste pidude korraldaja Ants Viermann meenutas, et peod sündisid vastukaaluks omaaegsele ansamblite tarifitseerimisele. Esimesed pillimeeste peod peeti KIT-i klubis, seejärel said pillimehed aastaid kokku Kehala klubis. Pärast Kehala klubi sulgemist prooviti Kundas ja Väike-Maarjas, kuid need kohad polnud päris õiged ja nii juhtus, et 2016. aastal jäi pillimeeste pidu sootuks pidamata.

2017. aasta lõpus tuldi aga kokku Rakveres Buena Vista Sofa Clubis ning sinna ollaksegi pidama jäänud. “See on niisuguse ürituse jaoks väga õige koht,” sedastas Viermann.

Tänavuse talve pillimeeste pidu peetakse maha juba järgmisel neljapäeval ning esinevad ansamblid ÕÕ, Party in Patric’s Pants, Cover Company ja The Syne. Ning tulemata ei jää ka üllatusesineja.

Duo ÕÕ on õpetaja ja õpilase andekas muusikaline koostöö kitarril ja mandoliinil. Duosse kuuluvad õpilane Nadja Tšuvpilo (mandoliin) ja õpetaja Alexander (Sass) Bondarev (kitarr). Nad kohtusid Tapa muusikakoolis, kus ühest lihtsast eksamikontserdist sai alguse muusikaliselt haarav koostöö.

Instrumentaalkontserdi repertuaarivalik on mitmekülgne, ulatudes rahvamuusikast tänapäevaste popmeloodiateni.

Põnevad seaded ei jäta külmaks ühtegi kuulajat ja duo on saanud publikult üha uusi esinemiskutseid. Nii on esinetud juba kõikjal üle Eesti.

Alexander Bondarevi poja Felixi Venemaal tegutsev bänd RSAC on seal ülipopulaarne, pälvis hiljuti plaatinaplaadi ja esines Kremli kongresside palees.

Party In Patric’s Pants on Tartu kutsehariduskeskuse koolibänd, mis kogunes natuke rohkem kui aasta tagasi. Kõik ansambli liikmed on rokkmuusika austajad ja kontsertidel kaverdatakse oma lemmikbände.

Ansamblisse kuuluvad Egert Alama (löökriistad), Jakko Isup (kitarr), Margus Must (basskitarr), Ergo Alama (vokaal ja kitarr) ning Risto Virkhausen (mentor ja juhendaja). Egert ja Ergo on Rakverest pärit poisid ning nende isa on oma kätega valmis ehitanud nii elektrilise soolokitarri kui ka basskitarri, mida saab pillimeeste peol nii näha kui ka kuulda.

Cover Company tegeleb ansambli liikmeid rohkem puudutavate lugude kaverdamisega. Ansambel on projektipõhine, muusikud löövad selles kaasa vastavalt vajadusele ja ka tellija võimalustele.

Kuidagimoodi on välja kujunenud nii, et kõik projektis aeg-ajalt osalevad muusikud on Virumaa taustaga, paljudel on ühisnimetajaks ka Otsa kool. Mitu osalevat muusikut on omal ajal Marek Inno eestvedamisel koos mänginud ansamblites Agent, Terved ja Tugevad, Alfa, samuti Speed Free algkoosseisus.

Seekordsel pillimeeste peol võtab Cover Company kaverdamiseks ette Kanada laulja Michael Bublé esitatava muusika. Kusjuures tuleb tähele panna, et Michael Bublé on ise tubli kaverdaja, kes on publikule tänapäevastanud palju muusikat Frank Sinatrast Queenini välja – seega Cover Companyl on, mille hulgast valida.

Cover Company astub neljapäeval üles koosseisus Marek Inno (klahvpillid), Andres Tambek (laul), Argo Toomel (basskitarr), Andrus Kullasepp (kitarrid), Marvin Inno (löökriistad) ja Urmas Rätsep (saksofon).

1990-ndate algul indie-postpungi-noise’i-shoegaze’i mõjudel põhinev Tartu ülikooli juures loodud The Syne sai uue hingamise kümnendi keskel noorte pillimeeste ja võimsa briti popi tulekuga. Selle laine hääbumisel uue aastatuhande saabudes lõpetati, aga kõik mehed tegelevad muusikaga aktiivselt praeguseni.