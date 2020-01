Veel saab esitada kandidaate kultuurisõbra konkursile

Kultuuriministeerium selgitab kultuurisõpru üheksandat korda. Varasematel aastatel on tunnustatud nii suuremaid kui ka väiksemaid ettevõtteid, nende seas on olnud rahvusvahelisi suurettevõtteid ja üleilmselt tuntud kaubamärkide esindajaid, aga ka metseene, kes on isegi tunnustuse vastuvõtmisel eelistanud jääda pigem märkamatuks.