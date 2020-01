Alan Vaht: pingete eskaleerumine võib tuua kütuse hinnatõusu

"Kui pinge jääb edasi kestma, siis tõenäoliselt jääb ka kütuse hind maailmaturul sellele tasemele või kerkib veel kõrgemale. Ja sellisel juhul võib arvata, et kusagil ülejärgmise nädala alguses võiks hinnatõus realiseeruda ka Eesti tanklates," rääkis Vaht. "Kui aga pinge natukene lahtub ja hinnad tulevad alla, siis me ei pruugi seda hinnatõusu Eesti kütuseturul üldse tajudagi."

Ta meenutas, et sama olukord oli ka septembris, mil rünnati Saudi Araabia naftarajatisi. "Siis hinnad ju tõusid maailmaturul esimeste sekunditega turgude avanedes esmaspäeval 20 protsenti. Siis tulid hinnad alla tagasi ja lõpptulemus oli see, et hinnatõus Eesti tanklates oli isegi väiksem kui see, milline oli maailmaturul hinnatõus. Ei ole täna mul küll põhjust arvata teistmoodi," kõneles Alan Vaht.