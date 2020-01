Maakonnas on uus rahvakultuuri asjatundja

Valdkonna uus asjatundja on kokku puutunud nii haridus- kui ka kultuuritööga: ta on töötanud Uhtna põhikooli ja Rakvere ametikooli huvijuhina, samuti on Annika Aasal töökogemus Rakke kultuurikeskuse juhatajana ning Rakvere vallavalitsuse kultuurinõunikuna.