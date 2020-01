Päästjad ennetasid Rakke kortermajas tulekahju

Tähe tänava kortermaja koridoris oli tunda vingulõhna. Sündmuskohale saabudes avastasid päästjad, et korteriomanikul on korterisse sisse ehitatud küttekolle ning ahi hakkas suitsu sisse ajama. Omanikul puudus kasutusluba, korstnapühkija akt ja kooskõlastused. Päästjad tegid selgitustööd.

Päästeamet tuletab meelde, et küttesüsteemi rajamiseks peavad olema vastavad kooskõlastused nii kohalikult omavalitsuselt kui ka Päästeametilt. Tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri võib kutse- ja majandustegevusena ehitada või paigaldada pädev isik, kellel on pottsepa kutsetunnistus.

Paljud inimesed on ehitanud korterisse kütteseadme (ahju, pliidi või kamina), mis tuleb tagantjärgi seadustada või on soetanud eluruumi, milles paiknev kütteseade on eelmise omaniku poolt mitteseaduslikult paigaldatud. Kui soovid küttesüsteemi seadustada, siis aitab juhend.