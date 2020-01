Koduta loomade jõulupuu püstitajad jäid rahule

Maaülikooli tudengeid koondava Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Seltsi liige Kristo Ambus rääkis, et eesmärk oli koduta loomade jõulupuu projektiga tähelepanu tuua koduta loomadele ja varjupaigale. "Puudub reaalselt mõõdetav tulemus, iseloomustamaks projekti edukust. Aga oleme rahul, saime positiivset tagasisidet ja kajastust," ütles Ambus.

Ta tõi näiteks, et projekti alguses oli Virumaa loomade varjupaigas kaheksa koera ja 20 kassi. "Praegu on kodu ootel seitse koera ja üheksa kassi," sõnas Ambus.

Projekti korraldanud veterinaarmeditsiini tudengid loodavad ka järgnevatel aastatel ettevõtmist jätkata. Seekordse projektiga sooviti üle Eesti leida kodu 75 koerale ja 623 kassile. "Rõõm on tõdeda, et endale leidis kodu rohkem loomi kui eelnevatel aastatel," märkis Ambus, kelle sõnutsi loodavad veterinaariatudengid, et levitasid ühiskonnas mõtet adopteerimisest. (VT)