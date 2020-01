Spordiaasta tähtede seas oli ka Aseri Spordiklubi 

Aseri Spordiklubi juhatuse liige Riho Kutsar ütles, et tegemist on kultuurkapitali tunnustusega. "Edu tõi aastatepikkune ja järjepidev sporditegevus oma vallas. Lisaks suurte spordiürituste ja -võistluste organiseerimine, samuti projektitöö sporditegevuse laiendamisel ja organiseerimisel," lausus Kutsar. Tema sõnul annab tunnustus indu edaspidiseks. Auhinnagala kohta ütles Kutsar, et lisaks auhinna saamisele oli meeldiv kuulata sportlaste tänusõnu. "Ühine mõte oli kõigil, et saavutused on võimalikud ainult ühise töö tulemusena. See on innustav," märkis Kutsar.