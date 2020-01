Repliik: hoiatan teid!

Tellijale

Ilus ümmargune täiskuumärk (seekord reedel) kalendris tähendab seda, et tuleb olla hoolas, enne kui töötelefonile vastata, sest kõnetraadi teises otsas võib olla trööstimist vajav või lihtsalt nagu minagi huvitavas meeleseisundis olev kodanik. Ei, ma ei väldi neid kõnesid, vaid püüan lihtsalt veidi enam aega ja kannatust varuda. Nii tuli eile hommikul selgitada, et konkreetsel telefoninumbril ei saa kahjuks ühendust haigla kirurgiakabinetiga – vali, mitu korda soovid.

Teine helistaja palus süveneva USA ja Iraani konflikti tõttu panna lehelugejatele südamele, et lisaks koduses kriisivarus leiduvatele kuivainetele tuleb tagavaraks hoida piisavas koguses joogivett. Lubasin seda teha ja oletegi nüüd kenasti hoiatatud. Tõsi ju on, et ilma veeta pole võimalik pudrumaterjalist söödavat lobi keeta.