Kullaaru kraavi truubi vahetus muudab Paatna teel ajutiselt liiklust

Rakvere vallavalitsuse majandusspetsialist Rainis Tõnnison rääkis, et pühadeaegsed sademeveed kahjustasid truubi kohalt tugevasti teed ning truubivahetus on vajalik, et teel liiklejate turvalisus ohus poleks. Teetööd võetakse ette neljapäeval, 9. jaanuaril kella 9–16 ja selleks ajaks suletakse ajutiselt Paatna tee ka liikluseks. "Liiklus suunatakse ümber ja tuleb tähelepanelikult jälgida liikluskorraldusvahendeid," märkis Tõnnison. (VT)