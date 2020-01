Martin Helme külastas Kunda linna

''Estonian Cell on Eesti üks suurimaid eksportööre ja ühtlasi ka oma piirkonna olulisemaid tööandjaid. Sellised ettevõtted on Eestile suur väärtus ja riik peaks kindlasti aeg-ajalt üle vaatama, kuidas nende jaoks meie ettevõtluskeskkonda soodsamaks muuta,“ ütles rahandusminister Martin Helme.

Nii Eesti naaberriikides kui mujal Euroopas on energiamahukale tootmisele mitmed soodustused ja toetused. Ka Eestis saavad suures mahus elektrit kasutavad ettevõtted taotleda elektriaktsiisi soodusmäära 0,5 eurot megavatt-tunnist tavapärase 4,47 euro asemel. Üks soodustuse saajatest on ka Estonian Cell.

''See võib tunduda küll korraliku soodustusena, kuid arvestada tuleb ka, et meil moodustavad elektri lõpphinnast väga suure osa taastuvenergia- ja võrgutasud,“ rääkis Helme. ''Kui me tahame siia meelitada uusi investeeringuid ja soodustada seniste investorite laiendamisplaane, siis tuleks kõik need tasud üle vaadata,“ lisas ta.