Oleg Rostovist: meile meeldis Eestis rohkem kui Helsingis

Oleg Ukraintsev külastas koos abikaasa ja pojaga sel korral vaid Tallinna, kuid lubas kindlasti tagasi tulla, kui kuulis, et Rakvere oma linnuse ja spaaga on ka äge sihtpunkt. Ta ei kasutanud turismibüroode abi, vaid tuli omal käel isikliku autoga. Samuti ei kasutanud perekond giiditeenust, sest omapäi nägevat tõelist elu ja ilu palju paremini. “Eestis oleme esimest korda. Võrreldes Helsingiga meeldis meile siin palju rohkem,” rääkis Venemaalt tulnud turist. “Abikaasa sattus erilisse vaimustusse Tallinna vanalinnast.”

Ukraintsevid on pärit Doni-äärsest Rostovist ehk Lõuna-Venemaalt. “Meil on ju pikad pühad, aega reisida küll. Tegelikult olen töö tõttu ka Peterburiga seotud, nii et me praegu otse Rostovisse välja ei põruta, vaid teeme Peterburis vahepeatuse.”

Eestisse ei tulnud nad mitte uitmõtte ajel, vaid planeerisid reisi paar kuud. “Olen Eesti kohta üht-teist lugenud, sõbrad ja tuttavad kiitsid ka,” kõneles Oleg Ukraintsev. “Poliitikud ajavad ühte jama, inimesed mõtlevad hoopis teisiti. Venelased ei karda Eestit, me teame tegelikult, et Eesti on tore riik sõbraliku rahvaga.”

Eesti hinnataseme üle Ukraintsevid ei nurisenud. Külakostiks ostsid nad koju kaasa aga täitsa ootamatuid meeneid – ikoone. “Meil on jõulud ja ikoonid on lähedastele ilus kingitus. Mu isa on usklik inimene, tema kindlasti rõõmustab,” ütles Oleg Ukraintsev.