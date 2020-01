Juhtkiri: väga vajalik haigla

Riskirase läheb muidugi rohkemate võimalustega haiglasse. Ja on ka neid, kes probleemideta kulgenud raseduse puhul pigem pealinna või ülikoolilinna sõidavad last ilmale tooma. Aga väga hea, et siiski on säilinud võimalus kodulähedases haiglas sünnitada. Et ei peaks “Tõe ja õiguse” Krõõda kombel oma kodus selle asjaga ühele poole saama.

On väga tähtis, et hädaolukordades, kus määrav meedikute hoole alla jõudmise kiirus, saaks arstiabi kodukoha lähedal. Arusaadav, et väga spetsiifilist aparatuuri ja rahvusvahelisel tasemel spetsialiste kohalik haigla endale lubada ei saa, aga erandjuhtumite korral on võimalik patsiendid edasi saata.

Kohalike haiglate säilimise eest oleme tegelikult natukene tänu võlgu Rakvereski mehetegusid teinud doktor Külvar Mandile. Ajal, mil ta oli sotsiaalministeeriumis abiminister, oli tõsiselt jutuks maakonnahaiglate sulgemine: riigil oli plaan jätta alles vaid neli-viis suurt haiglat ja maakonnakeskustesse üksnes erakorralise meditsiini osakonnad. Mand sõdis sellele lollile plaanile kõvasti vastu ja õnneks võtsid otsustajad mõistuse pähe.

Rakvere haigla on viimasel ajal jõudsalt arenenud ja ehk toovad head töötingimused (mida uued ruumid ja moodne tehnika kahtlemata pakuvad) ning mõistlik palk ka noori arste väikelinna, kus tore oma perega elada ja lapsi kasvatada. Rakvere on päris hea asukohaga. Kui meil arste jätkuks ja võimalusi oleks, siis võiks siia ju ka idavirulased ning keskeestlased tulla.