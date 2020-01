Olen Face­bookis Rakvere plogging’u grupi (seltskond tegusaid inimesi, kes kogunevad korra nädalas, et minna üheskoos linnatänavaid rämpsust puhastama) tegemiste jälgija. Et aasta algus on kokkuvõtete tegemise aeg, andsid nad teada, et mullu korjati kreisilinna tänavatelt üles umbes 2000 liitrit prügi.