Eelmise aasta lõpus kerkis küsimus aastavahetuse ilutulestiku keelamisest. Mitmelt poolt kostis mõtteid, et aastavahetuse saluut on loodusele kahjulik, lisaks häirib see koeri. Kuid on ka neid, kellele lihtsalt ei meeldi paugutamine, ning sõna ütles sekka isegi metsloomaühing.