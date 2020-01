Tellijale

“Kõigepealt tuleb teha selgeks, mis on kasulik ja vajalik. Täna on väga toores kõik. Seoses sellega, et riigigümnaasium on tulekul, mõtlevad kõik ümberkaudsed gümnaasiumid sellele, mil moel oleks kasulikum ja parem oma tegevust jätkata,” kõneles Pani ja lisas, et kohalikud praegu väga sügavuti kooliteemasse ei lähe. “Aga tuleviku mõistes ja Kadrina valla jätkusuutlikkuse seisukohalt on oluline, et kõik elanikud saaksid aru, mis tegelikult sellega kaasneb, kui gümnaasiumiastet näiteks enam ei ole,” rääkis Pani.