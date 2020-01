Üllar Varik näitab "Otsinguid"

Üllar Variku näitust "Otsingud" iseloomustab mõte, et kunst on mõistuse osavõtuta sündinud tungi ja lunastuse printsiip. Kunstniku tööd pulbitsevad värvi ja rütmi koosmõjust. Maalidel on tohutu hoog sees.

Kunstnik on oma figuratiivsete kompositsioonide valmimisel algmaterjalina kasutanud ehedaid modelle. Paljudel maalidel figureerivad tegelased tekitavad küsimuse, kas need on reaalsed inimesed. Kasutatud on anatoomilist lähenemist, teatud plastilisust maalimisel – ja siis kõik värviga "üle kallatud" ning lõpuks aerosooliga rütmimustrid sisse lastud.