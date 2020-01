Kultuuriministeerium annab Rakvere teatrile raha

Sihtasutuse Rakvere Teatrimaja juhataja Velvo Väli kõneles, et ventilatsioonisüsteem on ehitatud eelmisel sajandil ja nüüdseks ajale jalgu jäänud. "Aeg on edasi läinud," tunnistas Väli. Teater saab pidevalt kaebusi, et saalis saab etenduse ajal õhk otsa, ning inimesed on lahkunud ka etenduselt halva enesetunde tõttu.