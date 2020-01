Laohoones tõstuki alla jäänud mees hukkus

Hukkunud mehe töökaaslased rääkisid, et õnnetuse võisid põhjustada kahveltõstuki kinnitamata jäänud käpad. "Õnnetus juhtus, kui meie töökaaslane tõstis materjali riiulile," lausus üks neist. "Võimalik, et tõstekäpp polnud lukustusasendis ja see vajus ära, kui tõstuki nool oli parajasti kõige kõrgemas asendis. Tõstuk vajus külili ja meie töökaaslane jäi selle alla. Hukkunu oli väga tore mees, meie kõigi hea sõber."