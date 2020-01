Austraalias viibiv rakverlane: "Vanemad küsivad ikka, et kas tossu on"

Läinud sügisel Austraalia lõunaossa Melbourne'i tööle läinud rakverlane Eliis Penek rääkis, et põlenguuudiste jälgimine kuulub juba tema igapäevaste tegevuste hulka.

"Paar päeva tagasi ikka suitsu oli näha. Nii kui välja läksin, tundsin üleval olevat vingulehka, aga praegu see veel ei häiri ja iga päev tossu näha pole," kõneles Penek. "Räägitakse kogu aeg, aga paanikat siin Melbourne'is pole. Ma ei taha uskuda, et see mingil hetkel siia jõuab."