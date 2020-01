Selgus Võsu aleviku uus ilme

Võidutöö "Kuppel" järgi tulevad Võsu aleviku südamesse purskkaevu, valgustid, paviljon, katendid, terrass, mänguplats, haljassaared, pingid jmt. "Võidutöö autorid on tabanud osavalt Võsu väikekohale omase miljöö, sellega on saavutatud turvalisem ning rikkalikum, tervikuks ühendatud avalik ruum. Võidutöös tuuakse selgelt välja, et tegemist on Võsu keskusega, see loob koha, kus inimesed võiksid koguneda," kommenteeris žürii esimees, Haljala vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Kuldar Pärn.