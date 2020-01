Üksi pole keegi

Üks põnev ja teguderohke aasta on saanud läbi ja tagasivaade sellele on rohkem kui mainimist väärt. Huvitavad kultuuri- ja spordiüritused, ­mitme olulise taristuobjekti valmimine ja paljude tublide läänevirulaste tähelend on näited meie maakonna tegususest.