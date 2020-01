Võsu keskus saab valguskupli alla

Tellijale

Oktoobris Haljala vallavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liidu välja kuulutatud Võsu keskuse arhitektuurikonkursi võidutöö “Kuppel’’ (autorid Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Jõnn Sooniste, Lisett Laurimäe) toob Võsu aleviku südamesse valgustid, paviljoni, katendid, terrassi, mänguplatsi, haljassaared ja pingid, samuti purskkaevu, mille kohta sõnas žürii liige ja programmi “Hea avalik ruum’’ juht Kalle Vellevoog, et see on kindlasti suur tõmbenumber.

“Võiduprojekt oli üks väheseid töid, mis tekitas peaväljakust koha, kus inimesed võiksid koguneda. Selgelt ja arusaadavalt tuuakse välja, et see on Võsu keskus. Purskkaev ja valgustid toimivad ligitõmbavalt. Kõige nõrgemaks osaks hindasime paviljoni, mille kolmnurkne vorm mõjus võõralt ega haakunud valgustite disainiga. Liikluslahendus on linnalahenduslik, parkimistaskutega rahustatakse liiklust,’’ vahendas Kalle Vellevoog žürii arvamust.