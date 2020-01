Kiviõli seikluskeskuses on ilmataat sel hooajal suusatajatele puhkust andnud

Kiviõli seikluspargi arendaja Janek Maar tõdes, et plaan pärast jõule lumekahurid tööle panna, ei realiseerunud. “Paraku puhub ilmavana Atlandilt ainult sooja,” sõnas ta. Novembris sai portsu kunstlund teha, kuid nõlva katmiseks sellest ei piisanud. Lund jätkub vaid selleks, et üks korralik lumesõda maha pidada.

“Me lootust veel päris kaotanud ei ole, isegi kui külmaks peaks minema jaanuari lõpul või isegi veebruari alguses. Kui tuleb piisavalt külma, et vajalik kogus lund teha, siis me kindlasti seda teeme,” kõneles Maar.

Kvaliteetse lume valmistamiseks peaks miinuskraade olema vähemalt viis kuni kümme. Ja nädal aega järjest. Mida külmem on, seda rohkem saab kahuri lumekraane lahti keerata.

Suvised atraktsioonid ootavad jällegi kevadet. “Need on paraku suveasjad. Keegi sopa ja külmaga sinna lustima ei taha minna,” märkis Janek Maar ja lisas, et seikluskeskuse tiim on valinud endale küllaltki keerulise ala, mis sõltub ilmast aasta läbi.