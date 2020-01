Simuna kalmistu areneb ja pälvib kiidusõnu

Simuna kalmistu on viimasel ajal muutunud märksa korrastatumaks ja kalmistul käijatel on jagunud vaid kiidusõnu. Väike-Maarja vallavalitsuse keskkonnanõuniku Leie Nõmmiste sõnul on Simuna kalmistumeister Mirjam Kesküla väga head tööd teinud ja ka valla eelarvest on kalmistute tarvis omajagu panustatud.