Loodus ja koolilapsed ootavad ühtaegu nii kevadet kui ka talve

Sagadi looduskooli loodusõppespetsialist Tiina Reintal rääkis, et hiljuti kohtas ta Oandu paisjärvel noort kühmnokk-luike. “Järvel ei ole ma talvel varem luike näinud, sest nad on tavaliselt merel,” märkis Reintal. Metsas jalutades on ta märganud lehterkukeseeni ja sametkõrgeseid. “Sametkõrgesed ongi tegelikult talveseened, mis kõlbavad süüa, tavaliselt jäävad nad aga lume alla,” rääkis ta.