Kära Kantsis esitleb uut plaati ansambel Wiiralt

Wiiralti kohta on ansambli asutaja Martin Saaremägi öelnud järgmist: “Wiiralt on bänd, mis kõlab, nagu Jaan Elgula ja Gunnar Graps oleks saanud lapse ning Riho Sibul selle lapse suitsustes baarides üles kasvatanud. See maitseb kodumaiselt mahedalt, kuid kõlab nagu Ameerika, mille kõrbeliivas ta juured.”