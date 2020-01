Vinni vald tänas sportlasi ja spordivedureid

Seekord anti välja kümme valla spordiveduri tunnustust inimestele, kes on aidanud komplekteerida võistkondi ja kelle abiga on Vinni vald näidanud teistele omavalitsustele oma sportlikkust. Eelnevalt on sellise tunnustuse osaliseks saanud Kaido Höövelson ja Riho Rannikmaa.