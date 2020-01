Jaamaga seotud murele kiiret lahendust pole

Tellijale

Kuigi reisirongide väljumiste-saabumiste arv Rakvere raudteejaamas on jõudsalt kasvanud ja veel jõudsamini suureneb reisijate hulk, ühissõidukiga sinna ei pääse. Tuleb astuda jala, kuid raudteejaama ümbruse tänavatel puuduvad korralikud kõnniteed ja piirkond on halvasti valgustatud.

“Eelistan Tallinna sõiduks rongi,” kirjutas Virumaa Teatajale Rakvere elanik Peeter Õis. “Tulen tagasi õhtupimeduses, praegu on kogu aeg pime. Kuigi elan jaamale suhteliselt lähedal, mõtlesin, kas mu äsja ostetud kohvrike peab ikka seda valu vastu. Ei pidanud. Malmi tänav on üks porimülgas ja pime. Ehitati kõnnitee Võidu tänavale Ehituse ABC ette, aga raudteejaamani puhta jalaga jõuda ja pimeduses mitte kukkuda on puhas õnn. Ka Cash & Carry lähedal on kõnniteega probleemid. Olen rääkinud linnavolikogu esimehe ja eelmise linnapeaga, kuid ei midagi. Saadan selle kirja mõtte ka praegusele linnapeale Triin Varekule, eks näe, kas midagi juhtub.”