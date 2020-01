Seminarilt saab teadmisi dementse inimese toetamiseks

Kadi Neubauer tutvustab dementsuse kompetentsikeskust, infoliini ja tugigruppe. Ühtlasi järgneb seminarile algusega kell 16.15 dementsusega inimeste lähedaste tugigrupi koosolemine. “See tugigrupp luuakse Kundas esimest korda. Huvi on seminari ja selle teema vastu tundnud väga paljud,” rääkis Kunda päevakeskuse perenaine Kaja Seene, kes on loodava tugigrupi eestvedaja. Sotsiaalministeeriumi algatusel rajatud dementsuse kompetentsikeskuse projektijuht Kadi Neubauer märkis, et tugigruppide tööd aidatakse alustada üle Eesti, Kunda grupp on Lääne-Virumaal esimene, Eesti mõistes aga kahekümnes. “Kui on initsiatiivikaid inimesi ning gruppi piirkonnas ei ole, siis aitame neil hea meelega selle ellu kutsuda. Kunda päevakeskusest just nõnda meiega ka ühendust võeti,” rääkis Kadi Neubauer. “Tugigruppides käivad koos dementsuse eri staadiumis olevate inimeste lähedased, et jagada omavahel muresid, kogemusi, infot, ja eestvedajateks on vabatahtlikud.”