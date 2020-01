Tellijale

Peaminister Jüri Ratas nentis, et aasta arsti tiitli andmine on väga rõõmustav sündmus ja samas sümboolne samm. “Aasta arsti tiitel on tunnustus küll ühele kindlale doktorile, kuid pöörab laiemat tähelepanu kogu meie arstkonnale ja kõigile tervishoiuvaldkonna töötajatele,” rääkis peaminister. “Et tänavuse aasta arsti tiitli saab esmatasandi arst, perearst, näitab esmatasandi arstiabi väärtust, selle olulisust. Me ei saa ühelgi hetkel unustada inimese enda rolli tervise hoidmisel, samal ajal toimub see kõik just koostöös inimesele kõige lähema tervishoiutöötajaga.”