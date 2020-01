Tunnustatud võrkpallitreener, Hendrik Kuriku kunagine juhendaja ja hilisem kolleeg Rakvere spordikoolis Mati Merirand lausus, et uudis oli tema jaoks seda kurvem, et tegu oli noore mehega.

Tema sõnul oli tore, et õpilases tärkas huvi treeneritöö vastu. “Ta tahtis sellel alal töötada, talle sobis ja ta sai lastega väga hästi hakkama. Lastele ta meeldis. Kahju on ikka väga suur, et ei ole enam inimest, kes võiks noori õpetada.”