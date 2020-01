Viru-Nigula selgitab spordiaasta parimaid

Viru-Nigula valla spordinõukogu kuulutas neljapäeval välja avaliku hääletuse, et selgitada välja oma kandi möödunud aasta nais- ja meessportlane, noorsportlased, noortevõistkond, võistkond, treener, spordiveteran ning spordisündmus.

Valla kodulehel nähtaval veebipõhisel hääletusel saab osaleda 26. jaanuari õhtuni. Omapärane on hääletus selle poolest, et kõikides kategooriates on võimalik valikuvariantide kõrval esitada endale meelepärane kandidaat.