Aqva ajakirja esitlus pani Elina Nechayeva ahhetama

Nagu juba tavaks saanud, andis ajakirja kaanestaar publikule kontserdi. Mitmekülgselt andekas sopran lasi oma võimsal häälel heliseda nii Eurovisionil kõlanud "La forzat" kui ka enda loodud eestikeelseid lugusid lauldes. Armastusele ja lähedastele pühendatud laulud läksid külastajatele hinge.

Aqva juht Roman Kusma ütles, et jäi üritusega väga rahule. "Meeldis Elina Nechayeva. Tänasin teda sellise kontserdi eest. See tõi inimestele külmavärinad peale," sõnas Roman Kusma.

Elina Nechayeva, kes peab lugu puhtast südamest, hingest ja headest mõtetest, on energiat ja jõudu kogunud Aqvas nii mõnigi kord. Roman Kusma ütles, et ajakirja kaanestaarist laulja on alati tagasi oodatud.

Aqva juht rääkis, et kui eelmine kord esitlus läbi sai, tundus selle formaat olevat end ammendanud. "Kuna kaanestaariks tuli Elina Nechayeva, oleks olnud patt, et kui selline staar on kaanel, ta meile ei laulagi. Otsustasime, et jätkame niimoodi. Kas järgmisel aastal ajakiri ilmub, seda näitab aeg," kõneles Kusma.

Ta lisas, et eks latt on ka kõrgele seatud ja veel paremaks minna keeruline. Kuuendat korda ilmunud ajakirja kohta märkis Kusma, et ajas on väljaanne järjest paremaks muutunud ja suurepärane.

Ajakirja esitlusel oli toredaid üllatusi. Pidulistele tutvustas oma värvikat talvest ja soojusest kantud kollektsiooni omanäolise stiiliga Aili Raudsepp, Aqva peakokk Andres Lill pakkus head-paremat söögipoolist, rahvast lõbustas DJ ja Filipiinidelt pärit massöörid hoolitsesid külaliste heaolu suurendamise eest.