Õpilaskodu näitas ennast valmis kujul

Uus õpilaskodu on sobitatud kooli ajaloolise hoonega. Väliselt on õpilaskodu minimalistlikult lihtne: neljakorruseline ja ristkülikukujuline. Lisaks on valminud mitmeotstarbeline spordiväljak ja jalgrataste hoiuruum ning parkla õpilaskodu kasutajatele ja külalistele. Rakvere ametikooli õpilaskodu projekteeris BOA OÜ ning arhitektuurilahenduse autorid on Anto Savi, Jürgen Lepper, Margus Soonets ja Kaidi Piirimets. Ehitustööde peatöövõtja oli AS Merko Ehitus.